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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 18 января 2011
Манчестер Сити
18.01.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Лестер
14'
К. Тевес
37'
П. Виейра
40'
А. Джонсон
89'
А. Коларов
18'
П. Галлахер (П)
82'
Л. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Лестер
ГОЛ! 4:2!
А. Коларов
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 3:2!
Л. Дайер
Замена
Жо
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
П. Виейра
Желтая карточка
Л. Дайер
Замена
М. Уогхорн
️️️️
С. Ховард
Травма
А. Коларов
Травма
Ю. Абе
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Д. Сильва
Замена
М. Окли
️️️️
Р. Уэлленс
ГОЛ! 3:1!
А. Джонсон
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 2:1!
П. Виейра
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
Ф. Мусса
️️️️
П. Галлахер
Травма
П. Галлахер
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Галлахер
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
42
Яя Туре
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПВ
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лестер
1
Крис Уиле
ВР
22
Юки Абе
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Бруно Бернер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Ричард Уэлленс
ЛП
10
Энди Кинг
(К)
ЦП
14
Джэк Хоббс
ЦП
9
Стив Ховард
ПП
22
Ллойд Дайер
ЦФ
12
Пол Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Лестер
25
Конрад Логан
ВР
2
Робби Нельсон
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
8
Мэттью Окли
ЦП
6
Морену
ЦП
12
Дэни Н'Гуэссан
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
11
Коларов
15
Лескотт
4
Компани
5
Сабалета
20
Милнер
0
Виейра
42
Туре
21
Сильва
11
Джонсон
32
Тевес
4-4-2
1
Уиле
26
Ноутон
22
Абе
14
Бамба
15
Бернер
9
Ховард
10
Кинг
14
Хоббс
8
Уэлленс
12
Галлахер
22
Дайер
21
Сильва
18
Бэрри
18
Бэрри
21
Сильва
42
Туре
21
Жо
21
Жо
42
Туре
12
Галлахер
44
Мусса
44
Мусса
12
Галлахер
8
Уэлленс
8
Окли
8
Окли
8
Уэлленс
9
Ховард
29
Уогхорн
29
Уогхорн
9
Ховард
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Конрад Логан
ВР
2
Робби Нельсон
ЦЗ
6
Морену
ЦП
12
Дэни Н'Гуэссан
ПВ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Остались в запасе
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
25
Конрад Логан
ВР
2
Робби Нельсон
ЦЗ
6
Морену
ЦП
12
Дэни Н'Гуэссан
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:35 (прямая)
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