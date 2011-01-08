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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 08 января 2011
Арсенал
08.01.2011, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Лидс
90+2'
С. Фабрегас (П)
55'
Р. Снодграсс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Лидс
+3
Замена
Э. Хьюз
️️️️
М. Градель
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Фабрегас
+2
Замена
Д. Сомма
️️️️
Л. Беккио
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Н. Денилсон
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
Л. Бромби
️️️️
С. Уотт
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Шамах
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Сонг
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Снодграсс
Травма
А. Брюс
Желтая карточка
Т. Росицки
Желтая карточка
Б. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лидс
1
Каспер Шмейхель
ВР
19
Бен Паркер
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
29
Пол Коннолли
ПЗ
7
Санчес Уотт
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
АП
23
Роберт Снодграсс
ПВ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Лидс
1
Шейн Хиггс
ВР
26
Лей Бромби
ЦЗ
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
26
Энди Хьюз
ЦП
27
Давид Сомма
ЦФ
9
Билли Пайнтер
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
5
Скиллачи
5
Джуру
27
Эбуэ
15
Денилсон
8
Сонг
28
Аршавин
10
Росицки
32
Бендтнер
27
Шамах
4-2-3-1
1
Шмейхель
29
Коннолли
5
О'Брайн
4
Брюс
19
Паркер
10
Градель
4
Джонсон
23
Снодграсс
16
Хаусон
7
Уотт
32
Беккио
8
Сонг
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Сонг
27
Шамах
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Шамах
10
Росицки
10
Вела
10
Вела
10
Росицки
32
Беккио
27
Сомма
27
Сомма
32
Беккио
7
Уотт
26
Бромби
26
Бромби
7
Уотт
10
Градель
26
Хьюз
26
Хьюз
10
Градель
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
1
Шейн Хиггс
ВР
9
Билли Пайнтер
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
1
Шейн Хиггс
ВР
9
Билли Пайнтер
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Арсенал - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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