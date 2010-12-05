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Расписание матчей
Филиппины - Вьетнам
Филиппины - Вьетнам: обзор матча 05 декабря 2010
Филиппины
05.12.2010, воскресенье, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Вьетнам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Филиппины - Вьетнам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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5 : 1
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