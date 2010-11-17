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Расписание матчей
Швейцария - Украина
Швейцария - Украина: обзор матча 17 ноября 2010
Швейцария
17.11.2010, среда, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Украина
39'
А. Фрай
60'
А. Фрай
49'
А. Алиев
73'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - Украина
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Д. Дежен
️️️️
В. Штокер
ГОЛ! 2:2!
Е. Коноплянка
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
С. фон Берген
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Костанцо
️️️️
П. Швеглер
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Михалик
ГОЛ! 2:1!
А. Фрай
Пас отдал
Й. Джуру
ГОЛ! 1:1!
А. Алиев
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Инлер
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Барнетта
Замена
А. Милевский
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Т. Барнетта
Желтая карточка
А. Алиев
ГОЛ! 1:0!
А. Фрай
12'
Желтая карточка
Т. Михалик
1'
Желтая карточка
А. Тимощук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
3
Рето Циглер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЛП
20
Пирмин Швеглер
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
14
Валентин Штокер
ПП
15
Хакан Якин
ЦФ
9
Александр Фрай
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Артем Федецкий
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
17
Тарас Михалик
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
АП
8
Александр Алиев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
0
Морено Костанцо
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
Украина
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
15
Артем Милевский
ЦФ
4-1-3-2
12
Вельфли
2
Лихтштайнер
20
Джуру
6
Аффольтер
3
Циглер
20
Швеглер
7
Барнетта
8
Инлер
14
Штокер
9
Фрай
15
Якин
4-1-2-2-1
12
Пятов
16
Мандзюк
5
Чигринский
20
Ракицкий
17
Федецкий
4
Тимощук
8
Алиев
17
Михалик
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
22
Девич
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
8
Инлер
16
Фернандес
16
Фернандес
8
Инлер
20
Швеглер
0
Костанцо
0
Костанцо
20
Швеглер
14
Штокер
23
Дежен
23
Дежен
14
Штокер
7
Барнетта
23
Шакири
23
Шакири
7
Барнетта
17
Михалик
6
Степаненко
6
Степаненко
17
Михалик
10
Коноплянка
9
Морозюк
9
Морозюк
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
21
Олейник
21
Олейник
7
Ярмоленко
22
Девич
15
Милевский
15
Милевский
22
Девич
Остались в запасе
Швейцария
Украина
21
Джонни Леони
ВР
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
Остались в запасе
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Швейцария - Украина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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