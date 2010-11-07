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МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Даллас
Реал Солт-Лейк - Даллас: обзор матча 07 ноября 2010
Реал Солт-Лейк
07.11.2010, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Даллас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
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Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
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1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
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1 : 3
18.10.2026
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США. МЛС, 1/8 финала
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22.11.2026
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Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
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18.10.2026
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