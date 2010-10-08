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Расписание матчей
Украина - Канада
Украина - Канада: обзор матча 08 октября 2010
Украина
08.10.2010, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Канада
58'
А. Милевский
79'
А. Тимощук
12'
С. Джексон
27'
А. Хатчинсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Канада
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
П. Сталтери
Замена
И. Накаджима-Фэрран
️️️️
Д. Симпсон
ГОЛ! 2:2!
А. Тимощук
Пас отдал
А. Алиев
Замена
М. Хабер
️️️️
О. Ошшен
Замена
Н. Леджервуд
️️️️
Д. Белью-Бурголь
ГОЛ! 1:2!
А. Милевский
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Воронин
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Гай
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Кулаков
Замена
А. Милевский
️️️️
Е. Селезнев
Замена
А. Алиев
️️️️
Р. Ротань
ГОЛ! 0:2!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Симпсон
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Джексон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
0
Денис Кулаков
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
18
Алексей Гай
ОП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Канада
0
Ларс Хиршфельд
ВР
0
Марсель Де Йонг
ЛЗ
0
Адам Стрэйт
ЦЗ
0
Деян Якович
ЦЗ
0
Пол Сталтери
(К)
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЛП
0
Джонатан Белью-Бурголь
ОП
0
Патрис Берниер
ЦП
0
Джош Симпсон
АП
0
Симеон Джексон
ПП
0
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
0
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
0
Игорь Худобяк
ЦП
8
Александр Алиев
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
Канада
0
Дэвид Эдгар
ЦЗ
0
Николас Леджервуд
ЦП
0
Педро Пачеко
ЦП
0
Исси Накаджима-Фэрран
ЦП
0
Маркус Хабер
ЦФ
0
Хулиан Паоло Уччелло
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Пятов
17
Федецкий
5
Кучер
16
Мандзюк
2
Романчук
18
Гай
0
Кулаков
14
Ротань
7
Шевченко
10
Воронин
11
Селезнев
4-1-3-1-1
0
Хиршфельд
0
Сталтери
0
Стрэйт
0
Якович
0
Де Йонг
0
Белью-Бурголь
0
Джексон
0
Берниер
13
Хатчинсон
0
Симпсон
0
Ошшен
0
Кулаков
4
Тимощук
4
Тимощук
0
Кулаков
7
Шевченко
0
Худобяк
0
Худобяк
7
Шевченко
14
Ротань
8
Алиев
8
Алиев
14
Ротань
18
Гай
9
Гусев
9
Гусев
18
Гай
10
Воронин
21
Олейник
21
Олейник
10
Воронин
11
Селезнев
15
Милевский
15
Милевский
11
Селезнев
0
Белью-Бурголь
0
Леджервуд
0
Леджервуд
0
Белью-Бурголь
0
Симпсон
0
Накаджима-Фэрран
0
Накаджима-Фэрран
0
Симпсон
0
Ошшен
0
Хабер
0
Хабер
0
Ошшен
Остались в запасе
Украина
Канада
23
Андрей Дикань
ВР
0
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мальдера
0
Педро Пачеко
ЦП
0
Хулиан Паоло Уччелло
ЦФ
0
Дэвид Эдгар
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
0
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
Остались в запасе
0
Педро Пачеко
ЦП
0
Хулиан Паоло Уччелло
ЦФ
0
Дэвид Эдгар
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Украина - Канада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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