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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Сиэтл
Коламбус - Сиэтл: обзор матча 19 сентября 2010
Коламбус
19.09.2010, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 4
Завершен
Сиэтл
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коламбус - Сиэтл
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0
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Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Сиэтл
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
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25 мая
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
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24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
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МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
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МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
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На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
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3 февраля
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2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
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