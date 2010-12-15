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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - ПАОК
Динамо Загреб - ПАОК: обзор матча 15 декабря 2010
Динамо Загреб
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
60'
Д. Салпингидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - ПАОК
Замена
С. Балафас
️️️️
Г. Фотакис
Замена
Л. Филомено
️️️️
С. Атанасиадис
Замена
А. Крамарич
️️️️
Этто
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
М. Слепичка
️️️️
А. Адеми
Желтая карточка
Ф. Бечирай
ГОЛ! 0:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
С. Атанасиадис
Замена
А. Рукавина
️️️️
А. Калельо
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
19
Саммир
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
6
Витоло
ОП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Динамо Загреб
29
Марин Шкендер
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
10
Мирослав Слепичка
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Додо
ЦФ
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
31
Лусио Филомено
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
3-2-4-1
25
Келава
4
Тонел
27
Томечак
16
Барбарич
25
Куфре
77
Этто
45
Адеми
19
Саммир
47
Бадель
14
Калельо
9
Бечирай
3-3-2-2
1
Халкиас
20
Виейринья
15
Контрерас
8
Чирилло
20
Буссаиди
6
Витоло
27
Шнауцнер
28
Фотакис
8
Гарсия
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
14
Калельо
55
Рукавина
55
Рукавина
14
Калельо
45
Адеми
10
Слепичка
10
Слепичка
45
Адеми
77
Этто
27
Крамарич
27
Крамарич
77
Этто
33
Атанасиадис
31
Филомено
31
Филомено
33
Атанасиадис
28
Фотакис
25
Балафас
25
Балафас
28
Фотакис
14
Салпингидис
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Салпингидис
Остались в запасе
Динамо Загреб
ПАОК
29
Марин Шкендер
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
10
Додо
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Остались в запасе
29
Марин Шкендер
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
10
Додо
ЦФ
Остались в запасе
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Статистика матча Динамо Загреб - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Максимир
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