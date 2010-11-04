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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - АЗ Алкмаар
Динамо К - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 ноября 2010
Динамо К
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
47'
А. Милевский
62'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - АЗ Алкмаар
+2
Желтая карточка
К. Сигторссон
Желтая карточка
Е. Хачериди
+2
Желтая карточка
Р. Зозуля
+2
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Милевский
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
Р. Эльм
Замена
К. Сигторссон
️️️️
М. Мартенс
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Жонатас
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
М. Нинкович
️️️️
Р. Еременко
Замена
Юссуф
️️️️
Т. Михалик
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
17
Тарас Михалик
(К)
ОП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Рагнар Клаван
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
26
Маартен Мартенс
ЛП
6
Стейн Схаарс
(К)
ОП
20
Расмус Эльм
ЦП
19
Понтус Вернблум
АП
14
Бретт Холмен
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Коваль
30
Эль Каддури
44
Алмейда
34
Хачериди
3
Бетао
17
Михалик
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
20
Гусев
26
Еременко
0
Милевский
4-1-3-1-1
44
Ромеро
4
Марселлис
15
Морено
2
Ялинс
24
Клаван
6
Схаарс
14
Холмен
20
Эльм
26
Мартенс
19
Вернблум
9
Жонатас
17
Михалик
24
Юссуф
24
Юссуф
17
Михалик
26
Еременко
36
Нинкович
36
Нинкович
26
Еременко
0
Милевский
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Милевский
20
Эльм
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
20
Эльм
9
Жонатас
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
9
Жонатас
26
Мартенс
30
Сигторссон
30
Сигторссон
26
Мартенс
Остались в запасе
Динамо К
АЗ Алкмаар
13
Артем Кичак
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
1
Джой Дидулица
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Динамо К - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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