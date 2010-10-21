Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Ливерпуль
Наполи - Ливерпуль: обзор матча 21 октября 2010
Наполи
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ливерпуль
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Гамшик
Замена
Х. Йебда
️️️️
В. Гаргано
Травма
В. Гаргано
Замена
Д. Коул
️️️️
Р. Бабел
Замена
К. Суньига
️️️️
К. Маджо
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
П. Кончески
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Каррагер
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Милан Йованович
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
23
Натан Экклстон
ЦФ
3-1-4-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
5
Гаргано
3
Доссена
24
Пациенца
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-2-1
25
Рейна
16
Келли
23
Каррагер
37
Шкртел
15
Кончески
8
Спиринг
26
Шелви
29
Поульсен
11
Йованович
8
Бабел
89
Н'Гог
11
Маджо
18
Суньига
18
Суньига
11
Маджо
5
Гаргано
8
Йебда
8
Йебда
5
Гаргано
17
Гамшик
7
Соса
7
Соса
17
Гамшик
15
Кончески
6
Аурелио
6
Аурелио
15
Кончески
23
Каррагер
16
Кириакос
16
Кириакос
23
Каррагер
8
Бабел
12
Коул
12
Коул
8
Бабел
Остались в запасе
Наполи
Ливерпуль
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Брэд Джонс
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
11
Макси Родригес
ПП
23
Натан Экклстон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
11
Макси Родригес
ПП
23
Натан Экклстон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Наполи - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Помощники судьи:
Детлеф Шеппе
Кристоф Борнхорст (Оба - Германия)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
55489 из 60240 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Ливерпуль
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+