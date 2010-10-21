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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Динамо К
АЗ Алкмаар - Динамо К: обзор матча 21 октября 2010
АЗ Алкмаар
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
35'
Э. Фалкенбург
16'
А. Милевский
39'
Е. Хачериди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Динамо К
Вторая желтая
Н. Мойсандер
+5
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
Н. ван дер Велден
Замена
Н. ван дер Велден
️️️️
Э. Фалкенбург
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Мартенс
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
С. Схаарс
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Б. Холмен
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ! 1:2!
Е. Хачериди
Пас отдал
О. Гусев
ГОЛ! 1:1!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Жонатас
Желтая карточка
П. Вернблум
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
26
Маартен Мартенс
ЛВ
6
Стейн Схаарс
(К)
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
14
Бретт Холмен
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
26
Роман Еременко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
14
Ник ван дер Велден
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-2-1
44
Ромеро
24
Виргевер
15
Морено
4
Мойсандер
4
Марселлис
6
Схаарс
10
Фалкенбург
19
Вернблум
26
Мартенс
14
Холмен
9
Жонатас
4-2-3-1
35
Коваль
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
17
Михалик
26
Еременко
7
Шевченко
20
Гусев
0
Милевский
10
Фалкенбург
14
ван дер Велден
14
ван дер Велден
10
Фалкенбург
26
Мартенс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
26
Мартенс
14
Холмен
30
Сигторссон
30
Сигторссон
14
Холмен
7
Шевченко
21
Данило Силва
21
Данило Силва
7
Шевченко
20
Гусев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Гусев
0
Милевский
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Милевский
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Динамо К
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
13
Артем Кичак
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча АЗ Алкмаар - Динамо К
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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