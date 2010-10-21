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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - ПАОК
Вильярреал - ПАОК: обзор матча 21 октября 2010
Вильярреал
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
38'
М. Рубен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - ПАОК
Желтая карточка
А. Буссаиди
Замена
В. Куцианикулис
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
М. Рубен
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
З. Муслимович
Замена
Д. Монтеро
️️️️
С. Касорла
Замена
Нилмар
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Шнауцнер
Желтая карточка
П. Контрерас
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
К. Халкиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
6
Витоло
ОП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
21
Владимир Ивич
ЦП
11
Златан Муслимович
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Лопес
21
Бруно
6
Валеро
8
Касорла
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
3-3-2-2
18
Крешич
20
Виейринья
15
Контрерас
8
Чирилло
20
Буссаиди
6
Витоло
27
Шнауцнер
28
Фотакис
21
Ивич
25
Эль-Жар
11
Муслимович
8
Касорла
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Касорла
15
Рубен
17
Алтидор
17
Алтидор
15
Рубен
25
Росси
7
Нилмар
7
Нилмар
25
Росси
25
Эль-Жар
19
Куцианикулис
19
Куцианикулис
25
Эль-Жар
11
Муслимович
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
11
Муслимович
Остались в запасе
Вильярреал
ПАОК
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Статистика матча Вильярреал - ПАОК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
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