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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Утрехт - Ливерпуль
Утрехт - Ливерпуль: обзор матча 30 сентября 2010
Утрехт
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Ливерпуль
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
Я. Ленски
Замена
М. Родригес
️️️️
Д. Коул
Замена
Б. Магуйр
️️️️
Э. Дюплан
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
13
Михел Ворм
ВР
3
Михай Нешу
ЛЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
17
Алье Схут
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Джейкоб Муленга
ЛВ
20
Якоб Ленски
ЦП
8
Микаэль Сильбербауэр
(К)
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
15
Франк Демоуге
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-2-2-2
13
Ворм
3
Нешу
4
Вуйтенс
17
Схут
2
Корнелисс
20
Ленски
8
Сильбербауэр
8
Муленга
21
Дюплан
10
Мертенс
9
ван Вольфсвинкел
4-1-4-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
16
Келли
29
Поульсен
7
Кейт
14
Мейрелеш
6
Лейва
12
Коул
9
Торрес
20
Ленски
32
Нийхолт
32
Нийхолт
20
Ленски
21
Дюплан
6
Магуйр
6
Магуйр
21
Дюплан
12
Коул
11
Родригес
11
Родригес
12
Коул
Остались в запасе
Утрехт
Ливерпуль
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Франк Демоуге
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
22
Сандер Келлер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Франк Демоуге
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Утрехт - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:45 (прямая)
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