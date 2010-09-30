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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сампдория - Дебрецен
Сампдория - Дебрецен: обзор матча 30 сентября 2010
Сампдория
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Дебрецен
18'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дебрецен
Замена
А. Боди
️️️️
Я. Мбенгоно
Замена
Г. Марилунго
️️️️
В. Коман
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
З. Кишш
Замена
С. Губерти
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Т. Кульчар
️️️️
П. Сакай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Паццини
18'
17'
Желтая карточка
М. Миядиноски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
4
Дажан Шимац
ЦЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
70
Тамаш Кульчар
ЦП
7
Тибор Домби
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
27
Адам Боди
ПП
23
Петер Силадь
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
14
Вольта
17
Луккини
20
Аккарди
29
Каччиаторе
70
Маннини
17
Паломбо
27
Дессена
78
Коман
99
Кассано
11
Паццини
4-4-2
31
Малинаускас
28
Наги
4
Шимац
24
Миядиноски
86
Лацко
55
Сакай
33
Варга
30
Кишш
77
Цвиткович
20
Мбенгоно
9
Кулибали
29
Каччиаторе
6
Дзаури
6
Дзаури
29
Каччиаторе
70
Маннини
8
Губерти
8
Губерти
70
Маннини
78
Коман
19
Марилунго
19
Марилунго
78
Коман
55
Сакай
70
Кульчар
70
Кульчар
55
Сакай
20
Мбенгоно
27
Боди
27
Боди
20
Мбенгоно
Остались в запасе
Сампдория
Дебрецен
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
23
Петер Силадь
ЦФ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
23
Петер Силадь
ЦФ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Сампдория - Дебрецен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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