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Судьи
Главный судья:
Саймон Ли Эванс (Уэльс)
Помощники:
Филип Томас, Ким Фишер (оба - Уэльс)

Лозанна-Спорт - ЦСКА

16.09.2010, Четверг, 21:00 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Трансляция: "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая) Лига Европы, 1 тур Лозанна-Спорт - ЦСКА
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 6 5 1 0 18:3 +15 16
2. Спарта 6 2 3 1 12:12 0 9
3. Палермо 6 2 1 3 7:11 -4 7
4. Лозанна-Спорт 6 0 1 5 5:16 -11 1
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