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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Шериф
АЗ Алкмаар - Шериф: обзор матча 16 сентября 2010
АЗ Алкмаар
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шериф
15'
Й. Берг Гудмундссон
83'
К. Ялинс
67'
Б. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Шериф
ГОЛ! 2:1!
К. Ялинс
Замена
️️️️
К. Сигторссон
ГОЛ! 1:1!
Б. Николич
Желтая карточка
М. Самарджич
Замена
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
️️️️
Жонатас
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
️️️️
М. Джурович
Замена
️️️️
С. Поульсен
Желтая карточка
М. Адамович
Замена
️️️️
Ф. Нелсон
ГОЛ! 1:0!
Й. Берг Гудмундссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
(К)
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Шериф
27
Владислав Стоянов
(К)
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
20
Бачо Николич
ЦП
17
Флорен Руамба
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
44
Милош Адамович
АП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
22
Фред Нелсон
ОП
16
Артем Хачатуров
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
19
Марко Джурович
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-2-4
1
Дидулица
2
Ялинс
24
Клаван
15
Морено
4
Марселлис
19
Вернблум
20
Эльм
6
Схаарс
10
Фалкенбург
26
Мартенс
7
Гудмундссон
4-2-3-1
27
Стоянов
14
Балима
19
Самарджич
30
Надсон
30
Бранкович
20
Николич
17
Руамба
21
Ерохин
44
Адамович
21
Дьеду
18
Джимми
7
Поульсен
7
Поульсен
9
Жонатас
9
Жонатас
30
Сигторссон
30
Сигторссон
19
Джурович
19
Джурович
22
Нелсон
22
Нелсон
9
Гаурачс
9
Гаурачс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Шериф
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
16
Артем Хачатуров
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
91
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Хачатуров
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
91
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Статистика матча АЗ Алкмаар - Шериф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
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