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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Аякс
Милан - Аякс: обзор матча 08 декабря 2010
Милан
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
54'
Д. Де Зеув
64'
Т. Алдервейрелд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аякс
+2
Замена
Т. Тайнио
️️️️
Л. Суарес
Травма
Л. Суарес
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
С. Де Йонг
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
А. Меркель
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 0:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Зеув
Желтая карточка
М. Сулеймани
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Фламини
Травма
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
49
Роналдиньо
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
21
Эйонг Эно
ПП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
6
Сим Де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Амелия
7
Антонини
3
Силва
33
Йепес
23
Бонера
21
Пирло
20
Фламини
90
Амброзини
10
Зеедорф
70
Робиньо
49
Роналдиньо
4-3-1-2
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
18
Эмануэльсон
21
Эно
10
Сулеймани
6
Де Зеув
24
Эриксен
6
Де Йонг
9
Суарес
70
Робиньо
21
Меркель
21
Меркель
70
Робиньо
20
Фламини
27
Боатенг
27
Боатенг
20
Фламини
90
Амброзини
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
90
Амброзини
6
Де Зеув
21
Линдгрен
21
Линдгрен
6
Де Зеув
9
Суарес
10
Тайнио
10
Тайнио
9
Суарес
6
Де Йонг
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
6
Де Йонг
Остались в запасе
Милан
Аякс
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Милан - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Нильс Хог (Оба - Дания)
Дополнительные помощники:
Михаэль Свеннсен
Томас Вейльгор (Дания)
Резервный судья:
Николай Воллькварц (Дания)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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