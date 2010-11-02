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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Лион
Бенфика - Лион: обзор матча 02 ноября 2010
Бенфика
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
4 : 3
Завершен
Лион
20'
А. Кардек
32'
Ф. Коэнтрау
42'
Х. Гарсия
68'
Ф. Коэнтрау
76'
Й. Гуркюфф
84'
Б. Гомис
90+5'
Д. Ловрен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Лион
+5
ГОЛ! 4:3!
Д. Ловрен
Желтая карточка
Роберто
+1
ГОЛ! 4:2!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Ляказетт
Замена
Ф. Менезес
️️️️
К. Мартинш
ГОЛ! 4:1!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
А. Ляказетт
Замена
Велдон
️️️️
А. Кардек
Замена
Ж. Макун
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Ж. Пье
Замена
Ф. Хара
️️️️
Х. Савиола
ГОЛ! 4:0!
Ф. Коэнтрау
Пас отдал
К. Мартинш
Желтая карточка
Х. Савиола
Замена
Б. Гомис
️️️️
П. Диакате
ГОЛ! 3:0!
Х. Гарсия
Пас отдал
К. Мартинш
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коэнтрау
Пас отдал
К. Мартинш
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
Луизао
Желтая карточка
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
А. Кардек
Пас отдал
К. Мартинш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
11
Эдуардо Сальвио
АП
22
Карлуш Мартинш
ПП
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Деян Ловрен
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Мишел Бастос
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бенфика
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Велдон
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Роберто
25
Пейшоту
4
Луис
4
Луизао
2
Перейра
6
Хави Гарсия
17
Коэнтрау
22
Мартинш
11
Сальвио
16
Савиола
14
Кардек
3-3-2-1-1
1
Льорис
26
Пье
3
Крис
15
Диакате
15
Ревейер
25
Гоналон
6
Ловрен
8
Гуркюфф
15
Пьянич
7
Бастос
7
Бриан
22
Мартинш
8
Менезес
8
Менезес
22
Мартинш
16
Савиола
26
Хара
26
Хара
16
Савиола
14
Кардек
9
Велдон
9
Велдон
14
Кардек
15
Пьянич
17
Макун
17
Макун
15
Пьянич
26
Пье
91
Ляказетт
91
Ляказетт
26
Пье
15
Диакате
18
Гомис
18
Гомис
15
Диакате
Остались в запасе
Бенфика
Лион
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бенфика - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Том Хью Мерфи
Мартин Крайанс (оба Шотланлия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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