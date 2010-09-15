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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Партизан
Шахтер - Партизан: обзор матча 15 сентября 2010
Шахтер
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Партизан
70'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Партизан
+2
Замена
В. Станкович
️️️️
М. Крстаич
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
В. Виценец
️️️️
Л. Адриано
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Смилянич
Желтая карточка
П. Бойя
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
П. Бойя
️️️️
И. Илиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
20
Младен Крстаич
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
7
Неманья Томич
ЛП
99
Милан Смилянич
ОП
22
Саша Илич
ЦП
44
Медо
ПП
77
Ивица Илиев
ЦФ
9
Клео
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
23
Александр Давидов
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
19
Гай
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-3-2
88
Стойкович
2
Милькович
20
Крстаич
15
Савич
21
Лазевски
99
Смилянич
44
Медо
22
Илич
7
Томич
9
Клео
77
Илиев
4
Адриано
25
Виценец
25
Виценец
4
Адриано
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
20
Крстаич
3
Станкович
3
Станкович
20
Крстаич
99
Смилянич
3
Петрович
3
Петрович
99
Смилянич
77
Илиев
11
Бойя
11
Бойя
77
Илиев
Остались в запасе
Шахтер
Партизан
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
23
Александр Давидов
ЦП
33
Радиша Илич
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
23
Александр Давидов
ЦП
33
Радиша Илич
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Шахтер - Партизан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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