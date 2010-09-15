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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Брага
Арсенал - Брага: обзор матча 15 сентября 2010
Арсенал
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
6 : 0
Завершен
Брага
10'
С. Фабрегас (П)
30'
А. Аршавин
33'
М. Шамах
53'
С. Фабрегас
68'
К. Вела
86'
К. Вела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Брага
ГОЛ! 6:0!
К. Вела
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 5:0!
К. Вела
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Н. Денилсон
️️️️
А. Сонг
Замена
К. Вела
️️️️
М. Шамах
Замена
Лима
️️️️
Матеус
Замена
М. Моссоро
️️️️
У. Виана
ГОЛ! 4:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 3:0!
М. Шамах
Пас отдал
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:0!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Фабрегас
10'
Желтая карточка
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
14
Самир Насри
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Брага
84
Фелипе
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
5
Мойзес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
88
Вандиньо
(К)
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
30
Алан
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Брага
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
39
Элтон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Клиши
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
28
Аршавин
4
Фабрегас
14
Насри
27
Шамах
4-2-3-1
84
Фелипе
15
Мигел Гарсия
2
Родригес
5
Мойзес
28
Силвиу
45
Виана
88
Вандиньо
30
Алан
22
Агийяр
9
Пауло Сезар
99
Матеус
8
Сонг
15
Денилсон
15
Денилсон
8
Сонг
27
Шамах
10
Вела
10
Вела
27
Шамах
45
Виана
8
Моссоро
8
Моссоро
45
Виана
99
Матеус
9
Лима
9
Лима
99
Матеус
Остались в запасе
Арсенал
Брага
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Арсенал - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Помощники судьи:
Франсуа Манжан (Люксембург)
Кристиан Холтген (Люксембург).
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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