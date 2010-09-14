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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Барселона - Панатинаикос

14.09.2010, Вторник, 22:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "НТВ+ Классика" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1 тур Барселона - Панатинаикос
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 14:3 +11 14
2. Копенгаген 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Рубин 6 1 3 2 2:4 -2 6
4. Панатинаикос 6 0 2 4 2:13 -11 2
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