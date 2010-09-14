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Бенфика - Хапоэль ТА
Бенфика - Хапоэль ТА: обзор матча 14 сентября 2010
Бенфика
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хапоэль ТА
20'
Луизао
68'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Хапоэль ТА
Замена
С. Пейшоту
️️️️
Х. Савиола
Замена
В. Бадир
️️️️
Б. Франсман
Замена
Аиртон
️️️️
П. Аймар
ГОЛ! 2:0!
О. Кардосо
Замена
Й. Шивхон
️️️️
Р. Рокки
Желтая карточка
Д. Бен-Даян
Замена
Т. Тамуз
️️️️
Б. Саар
Замена
М. Перейра
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
И. Шехтер
ГОЛ! 1:0!
Луизао
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
7
Ромайн Рокки
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
18
Йосси Шивхон
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
4-1-2-1-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
4
Луис
4
Луизао
6
Аморим
6
Хави Гарсия
22
Мартинш
10
Гайтан
10
Аймар
16
Савиола
7
Кардосо
4-3-3
1
Эньяма
12
Бондарв
6
Франсман
3
Да Силва
19
Бен-Даян
7
Рокки
28
Вермут
26
Ядин
7
Захави
9
Саар
9
Шехтер
16
Савиола
25
Пейшоту
25
Пейшоту
16
Савиола
10
Гайтан
2
Перейра
2
Перейра
10
Гайтан
10
Аймар
38
Аиртон
38
Аиртон
10
Аймар
7
Рокки
18
Шивхон
18
Шивхон
7
Рокки
6
Франсман
10
Бадир
10
Бадир
6
Франсман
9
Саар
18
Тамуз
18
Тамуз
9
Саар
Остались в запасе
Бенфика
Хапоэль ТА
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
18
Шай Абутбул
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
18
Шай Абутбул
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Бенфика - Хапоэль ТА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Антон Аверьянов (оба - Россия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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