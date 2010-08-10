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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Бристоль Роверс
Оксфорд - Бристоль Роверс: обзор матча 10 августа 2010
Оксфорд
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
6 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оксфорд - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
- : -
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 10 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
10.10.2026
Барнет
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Оксфорд
Бристоль Роверс
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
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