Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Помощники:
Сандер ван Рукел, Ханс Олде-Олтхоф (оба - Голландия)

Зенит - Осер

17.08.2010, Вторник, 20:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:15 (прямая) Лига Чемпионов , первый матч Зенит - Осер
...
  • Читайте нас: 