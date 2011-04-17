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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 17 апреля 2011
Фиорентина
17.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Замена
М. Донадель
️️️️
В. Бехрами
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Матри
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Черчи
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Красич
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
12
Адриан Муту
ЛФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛВ
21
Алессандро Матри
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-3-3
1
Боруц
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
18
Монтоливо
11
Варгас
85
Бехрами
12
Муту
19
Джилардино
7
Черчи
4-1-2-2
1
Буффон
16
Мотта
15
Барцальи
19
Бонуччи
6
Гроссо
21
Матри
20
Аквилани
10
Маркизио
17
Красич
3
Пепе
85
Бехрами
33
Донадель
33
Донадель
85
Бехрами
7
Черчи
22
Льяич
22
Льяич
7
Черчи
16
Мотта
4
Соренсен
4
Соренсен
16
Мотта
21
Матри
18
Тони
18
Тони
21
Матри
17
Красич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
17
Красич
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Себастьян Фрей
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
1
Себастьян Фрей
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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