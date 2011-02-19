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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 19 февраля 2011
Болонья
19.02.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
90'
Д. Папони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
ГОЛ! 1:0!
Д. Папони
Пас отдал
М. Рубин
Желтая карточка
А. Аква
Замена
А. Аква
️️️️
Й. Иличич
Замена
Д. Папони
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
А. Бачинович
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Меджиорини
Вторая желтая
С. Гарсия
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
А. Эспозито
️️️️
В. Морас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
92
Франческо Адриццоне
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
33
Рубин
90
Портанова
3
Черубин
18
Морас
15
Перес
14
Делла Рокка
16
Мудингай
11
Рамирес
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
3-4-1-2
46
Сиригу
83
Бово
4
Анджелкович
6
Муньос
8
Мильяччо
23
Ночерино
25
Бачинович
3
Гарсия
15
Пасторе
11
Эрнандес
72
Иличич
18
Морас
28
Эспозито
28
Эспозито
18
Морас
69
Меджиорини
77
Хименес
77
Хименес
69
Меджиорини
11
Рамирес
35
Папони
35
Папони
11
Рамирес
72
Иличич
18
Аква
18
Аква
72
Иличич
Остались в запасе
Болонья
Палермо
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
Главный тренер
Альберто Малезани
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
92
Франческо Адриццоне
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
92
Франческо Адриццоне
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Болонья - Палермо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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