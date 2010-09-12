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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Бари
Наполи - Бари: обзор матча 12 сентября 2010
Наполи
12.09.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Бари
30'
Э. Кавани
86'
П. Каннаваро
12'
П. Баррето
88'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Бари
Желтая карточка
А. Паризи
ГОЛ! 2:2!
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 2:1!
П. Каннаваро
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Пациенца
Замена
С. Ароника
️️️️
Д. Грава
Замена
Н. Бельмонте
️️️️
А. Раджи
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
С. Альмирон
Желтая карточка
М. Донати
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
М. Гамшик
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
14'
Замена
М. Росси
️️️️
А. Масиелло
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
11
Маджо
10
Кавани
22
Лавесси
4-3-3
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
24
Раджи
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
10
Баррето
5
Геззаль
20
Кутузов
2
Грава
6
Ароника
6
Ароника
2
Грава
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
24
Пациенца
7
Соса
7
Соса
24
Пациенца
5
Масиелло
13
Росси
13
Росси
5
Масиелло
24
Раджи
14
Бельмонте
14
Бельмонте
24
Раджи
10
Баррето
9
Кастильо
9
Кастильо
10
Баррето
Остались в запасе
Наполи
Бари
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Бари
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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