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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 20 марта 2011
Атлетик
20.03.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
58'
М. Рубен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
+3
Желтая карточка
М. Рубен
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Росси
Замена
Кико
️️️️
Б. Валеро
Замена
И. Габилондо
️️️️
Койкили
Замена
Кани
️️️️
С. Касорла
Замена
М. Сусаета
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
В. Матеос
️️️️
Д. Лопес
ГОЛ! 0:1!
М. Рубен
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
33
Вера Матеос
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Кани
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
12
Сан Хосе
3
Койкили
88
Мартинес
18
де Маркос
6
Орбаис
10
Муньяин
27
Лопес
12
Льоренте
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
2
Гонсало
21
Катала
6
Валеро
24
Марчена
21
Бруно
8
Касорла
15
Рубен
25
Росси
27
Лопес
33
Матеос
33
Матеос
27
Лопес
3
Койкили
11
Габилондо
11
Габилондо
3
Койкили
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Сусаета
18
де Маркос
6
Валеро
22
Кико
22
Кико
6
Валеро
25
Росси
22
Вакасо
22
Вакасо
25
Росси
8
Касорла
8
Кани
8
Кани
8
Касорла
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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