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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Расинг
Барселона - Расинг: обзор матча 22 января 2011
Барселона
22.01.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Расинг
2'
Педро
33'
Л. Месси (П)
56'
А. Иньеста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Расинг
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
Х. Луке
️️️️
М. Розенберг
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
Ариэль
️️️️
Д. Сисма
Замена
М. Арана
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 3:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Педро
Замена
Ж. Пике
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
Травма
Педро
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
5
Доминго Сисма
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Расинг
4
Осмар Барба
ЦЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
30
Марио
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Пуйоль
22
Абидаль
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
25
Тоньо
15
Перес
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
16
Кеннеди
8
Гонсалес
5
Сисма
9
Розенберг
5
Пуйоль
3
Пике
3
Пике
5
Пуйоль
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
9
Розенберг
17
Луке
17
Луке
9
Розенберг
16
Кеннеди
17
Арана
17
Арана
16
Кеннеди
5
Сисма
24
Ариэль
24
Ариэль
5
Сисма
Остались в запасе
Барселона
Расинг
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Рамон Аркас
ЦП
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамон Аркас
ЦП
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Барселона - Расинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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