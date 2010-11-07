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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 07 ноября 2010
Вильярреал
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Атлетик
39'
Нилмар
45'
С. Касорла
84'
Д. Росси
90'
Д. Монтеро
6'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
ГОЛ! 4:1!
Д. Монтеро
Желтая карточка
Бруно
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Б. Валеро
Замена
Х. Матилья
️️️️
Нилмар
ГОЛ! 3:1!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Валеро
Вторая желтая
Й. Ортенече
Замена
М. Сенна
️️️️
Кани
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Й. Велес
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
️️️️
И. Мартинес
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 2:1!
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
Нилмар
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Б. Валеро
20'
18'
Желтая карточка
Й. Ортенече
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Й. Ортенече
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
29
Устариц
18
Ортенече
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
26
Мартинес
23
Токеро
12
Льоренте
7
Нилмар
8
Матилья
8
Матилья
7
Нилмар
6
Валеро
10
Монтеро
10
Монтеро
6
Валеро
8
Кани
19
Сенна
19
Сенна
8
Кани
Субиаурре
18
де Маркос
18
де Маркос
Субиаурре
23
Токеро
21
Велес
21
Велес
23
Токеро
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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