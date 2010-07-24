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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Силькеборг
Мидтьюлланд - Силькеборг: обзор матча 24 июля 2010
Мидтьюлланд
24.07.2010, суббота, 19:00
Дания. Супер-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Силькеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Силькеборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
- : -
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
3 : 3
11.10.2026
Хорсенс
Информация о матче
Стадион:
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