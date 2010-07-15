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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Мика
Работнички - Мика: обзор матча 15 июля 2010
Работнички
15.07.2010, четверг, 19:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Мика
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Работнички - Мика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
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Прогноз на точный счeт матча «Работнички» – «Торпедо-БелАЗ»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
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