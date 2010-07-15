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Лига Европы 2026/2027
Анортосис - Шибеник
Анортосис - Шибеник: обзор матча 15 июля 2010
Анортосис
15.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Шибеник
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анортосис - Шибеник
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
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Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
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0 : 1
25.05.2025
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Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
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3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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