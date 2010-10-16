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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 16 октября 2010
Шальке-04
16.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
29'
Эду
79'
К. Хунтелаар (П)
15'
Т. Гебхарт
72'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
Замена
Ю. Хао
️️️️
Эду
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
С. Таски
Замена
П. Погребняк
️️️️
Какау
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:2!
М. Харник
Пас отдал
К. Треш
Замена
П. Клюге
️️️️
Ж. Матип
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
С. Челоцци
ГОЛ! 1:1!
Эду
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебхарт
Пас отдал
А. Бока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЛП
32
Жоэль Матип
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
7
Рауль
ЛФ
16
Эду
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
28
Кристиан Треш
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-3-3
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
18
Мориц
32
Матип
14
Хурадо
7
Рауль
16
Эду
21
Хунтелаар
4-1-3-2
26
Ульрайх
22
Челоцци
5
Нидермайер
35
Таски
15
Бока
28
Треш
10
Гебхарт
4
Гентнер
8
Кузманович
18
Какау
19
Марика
14
Хурадо
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
14
Хурадо
32
Матип
24
Клюге
24
Клюге
32
Матип
16
Эду
8
Хао
8
Хао
16
Эду
10
Гебхарт
22
Харник
22
Харник
10
Гебхарт
18
Какау
88
Погребняк
88
Погребняк
18
Какау
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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