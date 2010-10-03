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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 03 октября 2010
Боруссия Д
03.10.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
51'
Л. Барриос
60'
Н. Шахин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
Замена
А. Да Силва
️️️️
Н. Шахин
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
И. Олич
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
И. Олич
️️️️
Э. Брафхайд
ГОЛ! 2:0!
Н. Шахин
ГОЛ! 1:0!
Л. Барриос
Пас отдал
С. Бендер
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
10
Барриос
4-3-1-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
8
Кроос
6
ван Боммел
32
Праньич
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
10
Барриос
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Барриос
8
Шахин
8
Да Силва
8
Да Силва
8
Шахин
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Брафхайд
40
Олич
40
Олич
28
Брафхайд
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Томас Крафт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
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