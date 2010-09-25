Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 25 сентября 2010
Шальке-04
25.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
52'
К. Хунтелаар
87'
Рауль
15'
Ф. Дамс (П)
43'
М. Брэдли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Замена
М. Меувис
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 2:2!
Рауль
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Р. Бобадилья
Красная карточка
Р. Брауверс
Замена
Эду
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Шахтен
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
С. Шахтен
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
Т. Маркс
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Д. Джонс
Замена
А. Учида
️️️️
Н. Плестан
ГОЛ! 0:2!
М. Брэдли
Желтая карточка
Т. Левелс
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
21
Метцельдер
32
Матип
5
Хеведес
26
Шмитц
5
Плестан
13
Джонс
11
Ракитич
14
Хурадо
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-3-2-1
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
23
Андерсон Бамба
3
Дамс
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
25
Бобадилья
5
Плестан
2
Учида
2
Учида
5
Плестан
13
Джонс
8
Фарфан
8
Фарфан
13
Джонс
11
Ракитич
16
Эду
16
Эду
11
Ракитич
7
Херрманн
4
Шахтен
4
Шахтен
7
Херрманн
25
Бобадилья
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
25
Бобадилья
18
Ройс
8
Меувис
8
Меувис
18
Ройс
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Боруссия М
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+