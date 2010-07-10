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Судьи
Главный судья:
Бенито Армандо Арчундия (Мексика)
Помощники:
Марвин Сесар Торрентера Ривера (Мексика), Эктор Вергара (Канада)

Уругвай - Германия

10.07.2010, Суббота, 22:30 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Первый" - 22:30 (прямая трансляция) Чемпионат мира Уругвай - Германия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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