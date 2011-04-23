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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Портсмут - Суонси
Портсмут - Суонси: обзор матча 23 апреля 2011
Портсмут
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
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