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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Портсмут
Донкастер Роверс - Портсмут: обзор матча 12 февраля 2011
Донкастер Роверс
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Портсмут
Матч
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Таблица
Статистика матча Донкастер Роверс - Портсмут
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0
0
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0
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
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3 : 1
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
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