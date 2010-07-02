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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Бразилия
Нидерланды - Бразилия: обзор матча 02 июля 2010
Нидерланды
02.07.2010, пятница, 18:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Бразилия
54'
Ф. Мело (АГ)
68'
У. Снейдер
10'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Бразилия
Замена
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Нилмар
️️️️
Л. Фабиано
Красная карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 2:1!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Кейт
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Ж. Мело
️️️️
М. Бастос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Мело
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
М. Бастос
Желтая карточка
Д. Хейтинга
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ЛФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
11
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Мишел Бастос
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
0
Майкон
ПЗ
5
Фелипе Мело
ОП
8
Силва Жилберто
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Нидерланды
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Бразилия
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
20
Клеберсон
ЦП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
23
Графите
ЦФ
3-2-1-3
1
Стекеленбург
5
ван Бронкхорст
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
6
Де Йонг
10
Снейдер
0
Кейт
9
ван Перси
11
Роббен
3-3-1-1-2
0
Сезар
13
Алвес
4
Жуан
3
Лусио
0
Майкон
5
Мело
6
Бастос
8
Жилберто
20
Кака
9
Фабиано
7
Робиньо
6
Бастос
16
Жилберто Мело
16
Жилберто Мело
6
Бастос
9
Фабиано
19
Нилмар
19
Нилмар
9
Фабиано
Остались в запасе
Нидерланды
Бразилия
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
20
Клеберсон
ЦП
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
20
Клеберсон
ЦП
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Нидерланды - Бразилия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Помощники судьи:
Тору Сагара (Япония)
Хэ Сан Джон (Корея)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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