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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Боливар - Флуминенсе
Боливар - Флуминенсе: обзор матча 01 мая 2026
Боливар
01.05.2026, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
6'
Р. Матеус
61'
Р. Матеус
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Флуминенсе
Завершен
90'
+6
Гол отменен - офсайд
Йеферсон Сотельдо
90'
+5'
80'
Замена
Гильерме Арана
️️️️➡️️
Агустин Каноббио
Замена
Эрвин Вака
️️️️➡️️
Робсон Матеус
79'
Желтая карточка
Леонель Хустиниано
(грубость)
74'
Замена
Jhon Velásquez
️️️️➡️️
Braian Oyola
72'
Замена
Эрвин Сааведра
️️️️➡️️
Карлос Мельгар
72'
ГОЛ! 2:0!
Робсон Матеус
Пас отдал
P. Rodriguez
61'
59'
Замена
Алиссон
️️️️➡️️
Джефферсон Саварино
59'
Замена
Джон Кеннеди
️️️️➡️️
Родриго Кастильо
59'
Замена
Йеферсон Сотельдо
️️️️➡️️
Кевин Серна
Желтая карточка
Джон Гарсия
(грубость)
57'
Замена
P. Rodriguez
️️️️➡️️
Джон Гарсия
57'
49'
Вторая желтая
Факундо Берналь
(неспортивное поведение)
45'
+3'
29'
Желтая карточка
Факундо Берналь
(подножка)
21'
Желтая карточка
Родриго Кастильо
(подножка)
ГОЛ! 1:0!
Робсон Матеус
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
27
Ignacio Gariglio
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
11
Braian Oyola
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
80
Карлос Мельгар
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Флуминенсе
1
Fabio
(К)
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Факундо Берналь
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
90
Кевин Серна
ПВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Боливар
13
Diego Méndez
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
33
Fernando Mena
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ОП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
5
Santiago Echeverria
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
28
Riquelme
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4-3-2-1
1
Лампе
8
3
Арреага
27
4
Сагредо
11
14
Матеус
23
Хустиниано
80
Мельгар
19
Гарсия
77
Ромеро
4-1-2-2-1
1
23
Гуга
4
Игнасио
22
Фрейтес
6
Рене
5
Берналь
35
Насименту
11
Саварино
14
Каноббио
90
Серна
19
Кастильо
14
Матеус
6
Вака
6
Вака
14
Матеус
80
Мельгар
26
Сааведра
26
Сааведра
80
Мельгар
19
Гарсия
17
17
19
Гарсия
11
7
7
11
14
Каноббио
13
Арана
13
Арана
14
Каноббио
90
Серна
7
Сотельдо
7
Сотельдо
90
Серна
11
Саварино
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Саварино
19
Кастильо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
19
Кастильо
Остались в запасе
Боливар
Флуминенсе
13
Diego Méndez
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
33
Fernando Mena
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
5
Santiago Echeverria
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
98
Витор Эудес
ВР
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
28
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
13
Diego Méndez
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
33
Fernando Mena
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
5
Santiago Echeverria
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
28
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Боливар - Флуминенсе
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
8
Офсайды
4
1
Количество передач
457
467
Сейвы
0
5
Точность передач %
92
90
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Информация о матче
Главный судья:
Derlis Lopez, Paraguay
Стадион:
Estadio Hernando Siles, La Paz
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