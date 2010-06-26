Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Гана
США - Гана: обзор матча 26 июня 2010
США
26.06.2010, суббота, 22:30
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Гана
62'
Л. Донован (П)
5'
К. Боатенг
93'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Гана
113'
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Инкум
ГОЛ! 1:2!
А. Гьян
Замена
Э. Гомес
️️️️
Ж. Алтидор
+2
Желтая карточка
А. Айю
Замена
С. Аппиа
️️️️
К. Боатенг
Замена
Л. Эдди
️️️️
Х. Сарпей
Желтая карточка
К. Боканегра
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Донован
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
Б. Фейлхабер
️️️️
Р. Финдли
Замена
М. Эду
️️️️
Р. Кларк
Желтая карточка
С. Черундоло
18'
Желтая карточка
Р. Кларк
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
(К)
ЦЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
12
Джонатан Борнштейн
ПЗ
8
Клинт Демпси
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
20
Робби Финдли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Джон Менса
(К)
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
20
Квадво Асамоа
РФ
США
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
7
Морис Эду
ЦП
16
Франциско Торрес
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
14
Эдсон Баддл
ЦФ
9
Эркулес Гомес
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
16
Стивен Ахорлу
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
12
Принс Тагое
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
4-4-2
12
Ховард
6
Черундоло
3
Боканегра
15
ДеМерит
12
Борнштейн
8
Демпси
4
Брэдли
13
Кларк
10
Донован
17
Алтидор
20
Финдли
3-2-1-2-2
22
Кингсон
5
Менса
4
Пэйнтсил
4
Менса
2
Инкум
2
Сарпей
6
Аннан
9
Боатенг
10
Айю
20
Асамоа
3
Гьян
20
Финдли
22
Фейлхабер
22
Фейлхабер
20
Финдли
13
Кларк
7
Эду
7
Эду
13
Кларк
17
Алтидор
9
Гомес
9
Гомес
17
Алтидор
2
Сарпей
17
Эдди
17
Эдди
2
Сарпей
2
Инкум
11
Мунтари
11
Мунтари
2
Инкум
9
Боатенг
10
Аппиа
10
Аппиа
9
Боатенг
Остались в запасе
США
Гана
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
14
Эдсон Баддл
ЦФ
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Франциско Торрес
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
17
Ибрахим Айю
ПЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
16
Стивен Ахорлу
ВР
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
12
Принс Тагое
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
14
Эдсон Баддл
ЦФ
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Франциско Торрес
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Остались в запасе
17
Ибрахим Айю
ПЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
16
Стивен Ахорлу
ВР
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
12
Принс Тагое
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча США - Гана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрос
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Роял Бафокенг
Новости команд
Все
США
Гана
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
21:37
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
21:37
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+