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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Арджеш Питешти
Рапид - Арджеш Питешти: обзор матча 13 апреля 2026
Рапид
13.04.2026, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 4 тур
0 : 0
Завершен
Арджеш Питешти
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Арджеш Питешти
Завершен
90'
+2
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Ricardo Matos
90'
+4'
Желтая карточка
Drilon Hazrollaj
83'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Constantin Grameni
80'
Замена
Денис Чоботарию
️️️️➡️️
A. Pascanu
80'
79'
Желтая карточка
Mario Tudose
Замена
Кадер Кейта
️️️️➡️️
Якуб Громада
71'
65'
Замена
Guilherme Garutti
️️️️➡️️
Florin Borța
65'
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Robert Moldoveanu
65'
Замена
Вадим Раца
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
Замена
Talisson
️️️️➡️️
Алекс Добре
59'
Замена
Тобиас Кристенсен
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
59'
45'
+2'
Желтая карточка
Якуб Громада
41'
22'
Желтая карточка
Florin Borța
7'
Замена
Costinel Tofan
️️️️➡️️
Claudiu Micovschi
6'
Травма
Claudiu Micovschi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
(К)
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
6
Mario Tudose
(К)
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
99
Robert Moldoveanu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Рапид
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
33
Talisson
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Арджеш Питешти
31
Matteo Ionut Serban
ВР
33
Luca Crăciun
ВР
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
2
Costinel Tofan
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Айоани
19
24
6
Крамер
14
Громада
8
10
Петрила
80
Морутан
29
Добре
30
5
4-2-4
34
26
19
23
6
27
17
21
Беттаиб
99
16
3
5
13
Чоботарию
13
Чоботарию
5
14
Громада
18
Кейта
18
Кейта
14
Громада
80
Морутан
17
Кристенсен
17
Кристенсен
80
Морутан
29
Добре
33
33
29
Добре
8
27
27
8
23
15
15
23
19
2
2
19
16
22
Раца
22
Раца
16
17
42
42
17
99
11
11
99
Остались в запасе
Рапид
Арджеш Питешти
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
20
Andrei Sucu
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
31
Matteo Ionut Serban
ВР
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
20
Andrei Sucu
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Остались в запасе
31
Matteo Ionut Serban
ВР
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Богдан Андоне
Статистика матча Рапид - Арджеш Питешти
2
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
0
Количество передач
540
317
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.41
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Посещаемость:
1979
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1
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0 : 0
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1 : 1
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Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
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Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
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1 : 2
04.05.2026
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Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
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Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
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Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
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