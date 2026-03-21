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Петрокуб - Милсами: обзор матча 21 марта 2026

Петрокуб
21.03.2026, суббота, 19:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Милсами
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Петрокуб - Милсами
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Муниципаль
Новости команд
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Петрокуб
Милсами
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16 июля 2025, 09:40
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:40
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
14 июля 2025, 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля 2025, 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
7 июля 2025, 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
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Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
16 мая 2017, 09:04
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Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
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Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
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18.04.2026
Петрокуб
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0 : 0
17.05.2026
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09.05.2026
Милсами
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02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Бельцы
1 : 0
26.04.2026
Милсами
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