Циндао Вест Кост

Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая