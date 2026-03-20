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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 20 марта 2026
Циндао Хайню
20.03.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Чжэцзян Профешионал
13'
М. Эджума
54'
W. Yudong
55'
С. Гуарирапа
70'
W. Yudong
90+3'
Q. Tao
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
Завершен
90'
+5
Замена
Wei Wu
️️️️➡️️
Александру Митрица
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Qianglong Tao
90'
+7'
78'
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Марко Толич
78'
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Сауль Гуарирапа
78'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Wang Yudong
77'
Травма
Wang Yudong
Замена
Yang Cong
️️️️➡️️
Carlos Strandberg
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
Wang Yudong
Пас отдал
Александру Митрица
Желтая карточка
Yangyang Jin
67'
65'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Bao Shengxin
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Jin Yonghao
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
Сауль Гуарирапа
Пас отдал
Марко Толич
54'
ГОЛ! 1:1!
Wang Yudong
Пас отдал
Александру Митрица
45'
+1
Желтая карточка
Сауль Гуарирапа
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Малком Эджума
Пас отдал
Lin Chuangyi
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
(К)
ОП
34
Jin Yonghao
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
(К)
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
6
Bao Shengxin
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Циндао Хайню
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
2
Wei Zhang
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
22
Yang Cong
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
4-2-3-1
28
37
4
29
26
Анджелкович
6
Эджума
11
Эль-Мессауди
34
8
7
10
4-1-2-1-2
33
36
Поссиньоло
26
25
5
4
Пак
6
28
Митрица
10
Толич
11
23
Гуарирапа
34
19
19
34
10
22
22
10
6
8
8
6
28
Митрица
14
14
28
Митрица
11
7
7
11
10
Толич
18
18
10
Толич
23
Гуарирапа
9
9
23
Гуарирапа
Остались в запасе
Циндао Хайню
Чжэцзян Профешионал
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
2
Wei Zhang
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
2
Wei Zhang
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
17
Офсайды
3
2
Количество передач
333
447
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Посещаемость:
22305
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