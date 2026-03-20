Циндао Хайню

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд

Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты