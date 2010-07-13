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Расписание матчей
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Богемианс - ТНС
Богемианс - ТНС: обзор матча 13 июля 2010
Богемианс
13.07.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
ТНС
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Статистика матча Богемианс - ТНС
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Матчи команд
Богемианс
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Сент-Патрикс
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Богемианс
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16.10.2026
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12.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
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