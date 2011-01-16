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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 16 января 2011
Ливерпуль
16.01.2011, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
29'
Р. Мейрелеш
68'
Д. Кейт (П)
46'
С. Дистен
52'
Д. Бэкфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Желтая карточка
Д. Кейт
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Аничебе
Замена
Д. Шелви
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Осман
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Бэкфорд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Кейт
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
П. Рейна
ГОЛ! 1:2!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Л. Осман
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Аггер
ГОЛ! 1:1!
С. Дистен
Пас отдал
М. Артета
ГОЛ! 1:0!
Р. Мейрелеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
16
Келли
6
Лейва
8
Спиринг
14
Мейрелеш
11
Родригес
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
23
Коулмен
25
Феллайни
8
Артета
21
Осман
10
Бэкфорд
28
Аничебе
22
Аггер
16
Кириакос
16
Кириакос
22
Аггер
14
Мейрелеш
26
Шелви
26
Шелви
14
Мейрелеш
28
Аничебе
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
28
Аничебе
21
Осман
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Осман
10
Бэкфорд
9
Воган
9
Воган
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:00 (прямая) "Россия 2" 17:55 (в записи)
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