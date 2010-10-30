Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 30 октября 2010
Эвертон
30.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
67'
Я. Айегбени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Уилсон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:0!
Я. Айегбени
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Л. Саа
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
М. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
3-3-2-1
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
24
Айегбени
3-2-2-3
31
Бегович
25
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
4
Коллинс
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Шанли
9
Джонс
19
Уолтерс
24
Айегбени
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
24
Айегбени
23
Коулмен
28
Саа
28
Саа
23
Коулмен
36
Уилсон
12
Уилэн
12
Уилэн
36
Уилсон
19
Уолтерс
7
Пеннант
7
Пеннант
19
Уолтерс
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Карло Нэш
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Сток Сити
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+