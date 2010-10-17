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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 17 октября 2010
Эвертон
17.10.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
34'
Т. Кэхилл
50'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Замена
М. Йованович
️️️️
М. Родригес
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
Д. Бэкфорд
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
М. Артета
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 2:0!
М. Артета
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Т. Кэхилл
18'
Желтая карточка
М. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
5
Джон Хейтинга
ЦП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
21
Осман
5
Хейтинга
8
Артета
23
Коулмен
17
Кэхилл
24
Айегбени
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Кириакос
15
Кончески
11
Родригес
6
Лейва
14
Мейрелеш
12
Коул
8
Джеррард
9
Торрес
5
Хейтинга
2
Хибберт
2
Хибберт
5
Хейтинга
21
Осман
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
21
Осман
8
Артета
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
8
Артета
11
Родригес
11
Йованович
11
Йованович
11
Родригес
6
Лейва
89
Н'Гог
89
Н'Гог
6
Лейва
12
Коул
8
Бабел
8
Бабел
12
Коул
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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